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Российской топ-фигуристке запретили переход в иностранную сборную

ФФККР отклонила переход фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана
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Алексей Даничев/РИА Новости

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрил переход российской фигуристки Вероники Жилиной в азербайджанскую сборную. Об этом заявил президент организации Антон Сихарулидзе, его слова приводит РИА Новости.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем. Я бы посоветовал ей начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», — заявил он.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Сообщалось, что фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако там ответили, что «такая информация не поступала». Запроса на переход 17-летней Жилиной от Азербайджана не поступало.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений 17-летней фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее паралимпийский чемпион из Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.

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