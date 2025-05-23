«Только за платья»: Тарасова назвала недостаточной сумму за переход российской фигуристки

Тарасова считает, что 1 млн за переход фигуристки Жилиной под другой флаг — мало

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что миллион рублей за переход фигуристки Вероники Жилиной под другой флаг — это мало. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — заявила Тарасова.

21 мая сообщалось, что Жилина вернула ₽1 млн после срыва перехода в Азербайджан.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную. 14 мая спортсменка сообщила, что получила паспорт Азербайджана и намерена представлять именно эту страну. 21 числа Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной.

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