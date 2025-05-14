Российская топ-фигуристка получила паспорт Азербайджана

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, получила азербайджанский паспорт, о чем сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег. Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, которой сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. Очень жду разрешения на мой переход!» — написала Жилина.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Сообщалось, что фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако там ответили, что «такая информация не поступала». 13 мая появилась информация, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрил переход Жилиной в другую сборную.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее в России ответили, почему фигуристы покидают команду Этери Тутберидзе.