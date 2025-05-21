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Российской фигуристке отказали в переходе в сборную Азербайджана

ISU не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан
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Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход российской фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана, передает «Sputnik Азербайджан».

Отмечается, что основополагающим для ISU является открепительное письмо от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 13 мая исполком ФФККР отказал Жилиной в переходе.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Сообщалось, что фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако там ответили, что «такая информация не поступала».

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее Жилина заявила, что получила паспорт Азербайджана.

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