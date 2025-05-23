«Сомневаюсь»: Роднина скептически отнеслась к школе Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сомневается, что фигуристка Алина Загитова, которая выиграла Олимпиаду в 2018 году, будет активно принимать участие в жизни своей школы. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Сильно сомневаюсь, что она будет вкладывать в академию что-то свое. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан... Инициатива хорошая, но подразумевает реальное участие. Если же это просто использование имени — совсем другая история», — заявила Роднина.

20 мая министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школа фигурного катания имени Загитовой будет открыта в 2026 году.

До этого, 17 мая, стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно словам Леонова, новый проект был одобрен после того, как была снижена его стоимость.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Татьяна Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой.