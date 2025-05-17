Стало известно, почему власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой

Власти Татарстана не согласовали проект школы фигуристки Алины Загитовой из-за дороговизны, передает «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард. В другое время идее дали бы зеленый свет, но сейчас готовность республики вкладываться ограничена», — сказал источник.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Татьяна Тарасова похвалила Загитову.