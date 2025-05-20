В Казани согласовали строительство школы Загитовой после снижения стоимости

Школа фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани будет открыта в 2026 году. Об этом сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

17 мая стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно словам Леонова, новый проект был одобрен после того, как была снижена его стоимость.

«Мы предусмотрели все необходимые помещения: большое количество залов, лед. В нем будет академия или школа, и Алина, как генеральный менеджер, полностью руководит созданием контента, набором тренеров и определением формата. Если говорить об изменениях в проекте, то мы несколько оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость объекта», — заявил он.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Загитовой.