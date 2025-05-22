«Молодцы девочки»: Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Газете.Ru» прокомментировала примирение фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По мнению Тарасовой, сближение спортсменок стало возможным благодаря их обоюдному желанию.

«Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором [примирения], просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что», — сказала она.

22 мая стало известно, что Медведева станет участницей шоу Загитовой. Алина, в свою очередь, пришла на YouTube-передачу Евгении.

Медведева и Загитова представляли Россию на Олимпиаде-2018. Евгения, которая изначально была фаворитом одиночного турнира, тогда стала второй, первое место на Играх досталось Алине. Тренером обеих спортсменок являлась Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что российским фигуристам отказали в тренировках в США.