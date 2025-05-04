Путин раскрыл, сколько времени ежедневно занимается спортом

Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый день полтора часа занимается спортом. Об этом он заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия 1».
«Полтора часа. Стараюсь каждый день посещать бассейн. Или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка», — сказал Путин.
Отмечается, что глава государства показал квартиру в Кремле и тренажерный зал.
Также в рамках фильма президент России отметил, что минусы его работы связаны с бытовыми вопросами. Он объяснил, что мало уделяет времени своим близким, однако есть вещи, которые способны это все компенсировать.
Кроме того, в рамках фильма Путин сообщил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.
В апреле Путин раскрыл, кто помогал России организовать Олимпийские игры в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Ранее Путин рассказал о главных преимуществах самбо.