Путин назвал минусы своей работы

Минусы в работе президента связаны с бытовыми вопросами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют», — сказал глава государства.

Также в рамках фильма Путин заявил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

Помимо этого, президент РФ рассказал, что не строг со своими внуками. Глава государства отметил, что они могут приезжать к нему в Кремль.

Ранее Путин заявил о снижении бедности в России.