Президент России Владимир Путин рассказал о главных преимуществах самбо. Его слова приводит РИА Новости.

«Это недорогой, что называется, вид спорта, доступный, очень и очень хорошо развивает — и наш национальный»,— заявил Путин.

В декабре 2022 года Путин подписал указ об учреждении Дня самбо 16 ноября.

В 2024 году министерство спорта признало его олимпийским видом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Путин поздравил нового президента МОК.