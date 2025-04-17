Путин раскрыл, кто помогал России организовать ОИ-2014 и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани поблагодарил его за помощь в организации Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Мы занимаемся вопросами в области гуманитарного сотрудничества активно. Помню очень хорошо, как вы лично оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи и помогали в организации чемпионата мира по футболу», — заявил Путин.

Также он отметил, что Россия, в свою очередь, помогала Катару на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России.