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Путин высказался о своем преемнике

Путин: я постоянно думаю о преемнике, но окончательный выбор будет за россиянами
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» заявил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами.

Путин отметил, что оценивает потенциал каждого.

«Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — заявил глава государства.

Путин добавил, что в старне должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

До этого Путин заявил, что не строг со своими внуками, и они могут приезжать к нему в Кремль по договоренности. Отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина, могут ли внуки президента неожиданно приехать к нему в Кремль, Путин ответил: «Могут, но все же понимают, что у меня график нон-стоп».

Ранее Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено.

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