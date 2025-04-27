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«Барселона» обновила собственный рекорд в Кубке Испании

«Барселона» обновила рекорд по победам в Кубке Испании
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Thilo Schmuelgen/Rreuters

«Барселона» обновила собственный рекорд по количеству трофеев в Кубке Испании после победы над мадридским «Реалом» в финале турнира.

Поединок состоялся 26 апреля. Для Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира, никто больше из испанских команд не выигрывал турнир больше. «Реал» завоевывал Кубок Испании 20 раз, что является третьим показателем. На второй строчке идет «Атлетик», на счету которого 24 такие победы.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Подготовке к финалу сопутствовали скандалы. За день до игры «Реал» отменил тренировку. Назначенный на финал арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции после критики со стороны клубного телевидения «Реала». Накануне финала мадридские журналисты обвиняли судью в предвзятости и вспоминали работу Бенгоэчеа на VAR в матче с «Атлетико» в феврале.

Ранее в «Реале» ответили, стоит ли кого-то винить после поражения от «Барселоны».

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