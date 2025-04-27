В «Реале» ответили, стоит ли кого-то винить после поражения от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти призвал не искать виновных в поражении от «Барселоны» в финале Кубка Испании. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Мы полностью доминировали после перерыва, создали достаточно моментов для победы. Каждый игрок отдал всё ради результата. Проигрывать так обидно, ведь мы были так близки к трофею. Но сегодня никого винить не стоит», — заявил специалист.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Подготовке к финалу сопутствовали скандалы. За день до игры «Реал» отменил тренировку. Назначенный на финал арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции после критики со стороны клубного телевидения «Реала». Накануне финала мадридские журналисты обвиняли судью в предвзятости и вспоминали работу Бенгоэчеа на VAR в матче с «Атлетико» в феврале.

Ранее в ЦСКА заявили о раздражении судьями.