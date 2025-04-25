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«Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании

«Реал» отменил пресс-конференцию и тренировку перед финалом Кубка Испании
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Violeta Santos Moura/Reuters

Мадридский «Реал» отменил пресс-конференцию и тренировку перед финальным матчем Кубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Источник отмечает, что также была отменена фотосессия «Реала». Сообщается, что клуб и вовсе может бойкотировать решающую встречу из-за назначения на матч арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который расплакался на пресс-конференции и заявил о давлении со стороны мадридцев.

24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ранее европейский футбольный клуб установил мировой рекорд.

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