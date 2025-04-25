Назначенный на финал Кубка Испании арбитр заплакал на пресс-конференции

Футбольный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, который обслужит финальную встречу Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной», расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за критики в свой адрес. Об этом сообщает Marca.

«Когда ребенок идет в школу и ему говорят, что его отец — вор, это очень тяжело. Все, что я пытаюсь сделать — это воспитать своего сына так, чтобы он знал, что его отец честный, объяснить ему, что такое судейство. Хотелось бы, чтобы вы это понимали, это очень трудно», — заявил Бенгоэчеа.

24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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