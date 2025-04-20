«Зенит» одолел «Химки» после отмены бойкота

Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка. Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция.

В следующем туре РПЛ «Зенит» на выезде сразится с московским «Динамо». Встреча состоится 26 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Химки» на день позже на своем поле примут тольяттинский «Акрон», начало матча — 16:30 мск.

Ранее в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ.