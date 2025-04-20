«Не все помнит»: в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ

Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов рассказал, как себя чувствует голкипер Рустам Ятимов, который получил травму головы в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», и отметил, что пока судить сложно. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Потерял сознание, сотрясение точно серьезное. Но точнее будет известно вечером, когда прилетим в Ростов. Будем четко понимать, что врачи скажут. Рустам сейчас не все помнит», — заявил Кафанов.

Во втором тайме поединка, который проходил на стадионе «Факел» в Воронеже, вратарь пытался поймать мяч, после чего неудачно упал на газон, сильно ударившись головой, и некоторое время лежал без движения. На поле вышла медицинская бригада, которая оказала ему первую помощь и унесла вратаря на носилках. К этому моменту Ятимов уже пришел в себя.

Игру продолжил Даниил Одоевский.

Ятимов — голкипер сборной Таджикистана. Он перешел в ростовскую команду в 2024 году и сыграл за клуб 22 матча.

Поединок закончился победой «Ростова» со счетом 2:0. Теперь в активе ростовской команды 36 очков и седьмое место в турнирной таблице национального первенства. Воронежский клуб — аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» 26 апреля сыграет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ.