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Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом матча с «Зенитом» из-за долгов
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболисты подмосковных «Химок» рассматривают вариант с бойкотом игры против петербургского «Зенита» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об его отставке объявили 15 апреля. В этот же день футболисты клуба уже бойкотировали тренировку.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее «Локомотив» выбил «Ахмат» из Кубка России.

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