Стало известно, планируют ли «Химки» бойкотировать матч с «Зенитом»

«Футбольный Биги»: «Химки» не будут бойкотировать матч с «Зенитом» в 25-м туре

Футболисты подмосковных «Химок» вышли на тренировку после бойкота и намерены сыграть с петербургским «Зенитом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация об этом появилась в Telegram-канале «Футбольный Биги».

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка. Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу. О его отставке объявили 15 апреля. В этот же день футболисты клуба уже бойкотировали тренировку.

В матче 24-го тура национального первенства подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. Поединок с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее в РПЛ прокомментировали ситуацию с «Химками».