Спорт
Бойкотный матч: «Зенит» принимает «Химки». LIVE
Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги встречаются петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Матч не начался
20 апреля 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками».