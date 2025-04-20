Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Бойкотный матч: «Зенит» принимает «Химки». LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. «Зенит» — «Химки». ОНЛАЙН

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги встречаются петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Матч не начался
20 апреля 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками».

Картина дня
Российские и украинские военные под белыми флагами эвакуировали тела погибших
ВС РФ до перемирия взяли под контроль Новомихайловку. Военная операция, день 1152-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1152-й день
«Дома без родителей»: четверо детей участника СВО погибли при пожаре, пока отец был в госпитале
Текслер: четыре ребенка участника СВО погибли из-за пожара в Челябинской области
В США собака исчезла во время урагана и вернулась к хозяйке спустя пять лет
Стало известно, сколько стоит сеанс у финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов»
Зеленский резко отреагировал на появление в эфире Fox News «русского» Киева
«Я сам не поверил»: гонщик рассказал, как отлетевшая шина вернулась обратно на диск
Новости и материалы
Кадыров поздравил Путина и православных россиян с Пасхой
Лукашенко пригрозил чиновникам «серьезными проверками»
Трамп может сократить деятельность Госдепа США в Африке
В Ростовской области восстановили движение судов на гидроузле после аварии с теплоходом
Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии
«Динамо» хочет снять проклятие с клуба с помощью крестного хода
Пропавшая во время урагана собака вернулась к хозяйке спустя пять лет
Экс-командующий войсками НАТО предположил, когда завершится СВО
В Египте за 5-метровой ложной дверью нашли гробницу наследника фараона Усеркафа
Израиль опроверг планы бомбардировки ядерных объектов Ирана
Кандидат в президенты Польши попал в скандал из-за поддержки Путина
Симоньян рассказала о состоянии супруга
Главы Сбербанка и ВТБ заявили об отмене допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов
Футболист «Локомотива» рассказал, за счет чего удалось легко обыграть «Пари НН»
В Совфеде предрекли Евросоюзу конец существования
В ПСБ назвали самую популярную монету у россиян
Впервые с 2022 года в Артемовске воцарилась мирная тишина
Елена Степаненко завершила карьеру
Все новости
Обвиняемый в попытке захвата московского ТЦ отправится на СВО
Жена Алибасова рассказала, что он тяжело переносит смерть директора группы «На-На»
Десять россиян выиграли 100 млн рублей в лотерею
«Мы не можем этого допустить»: Эстония призвала конфисковать замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Цакхна: разморозка активов России грозит последствиями ЕС
«ВСУ продолжают наносить удары»: Украину обвинили в нарушении пасхального перемирия
ТАСС: ВСУ атаковали Донецк во время пасхального перемирия
В Кемеровской области под воду ушел понтонный мост
Как в России отметили Пасху
Школьный хулиган и театрал: был ли юный Адольф Гитлер похож на массового убийцу?
Адольф Гитлер родился 136 лет назад
Подарок фюреру на день рождения: как советская разведка пыталась устранить «палача Украины»
Как настоящий Штирлиц пытался убить Эрика Коха на день рождения Гитлера
«Стать президентом ему не дадут». Почему генерал Лебедь остался без армии и власти?
75 лет назад родился самый известный российский генерал и политик 90-х Александр Лебедь
«Подождите!»: Мелони перебила переводчицу во время разговора с Трампом о Зеленском
Мелони перебила переводчицу, отвечая на вопрос об ответственности Зеленского
20 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Легкая победа Путина»: что в России и мире говорят о пасхальном перемирии
WSJ: объявление пасхального перемирия — это легкая дипломатическая победа Путина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами