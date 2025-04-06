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Спорт

Сутормин получил прямую красную карточку: «Спартак» сражается с «Ростовом». LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Московский «Спартак» играет на выезде с «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае победы «Спартак» догонит по очкам «Зенит», который занимает второе место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
2-й тайм
06 апреля 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

45' Сутормин 45' Комличенко

2-й тайм

63' Мелёхин

62' Солари

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'65

ГОООООЛ!!! Барко подал во вратарскую «Ростова», и Умяров вколотил мяч головой в дальний угол! 1:0 — «Спартак» открыл счет!

'64

Солари попытался прострелить в штрафную «Ростова», но Сако выбил мяч на угловой.

'62

Мелехин и Солари вступили в конфликт и по очереди толкнули друг друга возле бровки. Арбитр дал обоим по желтой карточке.

'61

Моментище! «Ростов» упустил стопроцентный момент!! Роналдо подал с правого фланга во вратарскую «Спартака», где Комличенко пяткой отдал пас на Голенкова, а тот пробил в створ с пары метров! Однако защитник красно-белых Денисов каким-то чудом выбил мяч ногой из пустых ворот!

'60

Замена в составе «Спартака»: Угальде вышел вместо Бонгонды.

'59

Солари навесил в штрафную «Ростова», но Ливай Гарсия чуть-чуть не дотянулся головой до мяча!

'58

Солари и Барко по очереди нанесли удары в створ, но защитники «Ростова» оба раза заблокировали мяч.

'56

Мелехин выбил мяч из-под ног Рябчука за боковую и затормозил атаку «Спартака» на левом фланге.

'54

Барко подал на дальнюю штангу, но ростовчане вынесли мяч на фланг.

'54

Солари нанес удар с линии штрафной, но мяч рикошетом от защитника ушел на третий угловой «Спартака».

'52

Опасно! Красно-белые снова блестяще разыграли мяч с углового, и Умяров сделал скидку во вратарскую «Ростова», где Мартинс в упор пробил в падении через себя, но Ятимов вытащил этот мяч!

'51

Момент! Спартаковцы шикарно разыграли мяч с углового, и Умяров нанес плотный удар в ближний угол из пределов штрафной, но Ятимов снова спас «Ростов» и отбил мяч на второй угловой подряд!

'50

Опасно! Мартинс нанес мощнейший удар издали под перекладину, но Ятимов в прыжке перевел мяч на угловой!

'49

Солари попытался отдать пас к штрафной «Ростова» — на ход партнеру, но ошибся и отправил мяч в ноги сопернику.

'47

В перерыве произошла замена в составе «Спартака»: полузащитник Пабло Солари вышел вместо Маркиньоса. Также есть замена в составе «Ростова»: Умар Сако вышел вместо Комарова.

'46

Второй тайм начался!

'45+6

Первый тайм завершен! Счет на табло пока 0:0, но страсти на поле нешуточные. Сутормин впервые в карьере получил красную карточку за подкат в ноги Маркиньосу — такое решение принял судья после просмотра VAR. «Ростов» остался в меньшинстве.

С нетерпением ждем второго тайма! Посмотрим, как «Ростов» будет сдерживать «Спартак» и смогут ли красно-белые дожать соперника.

'45+5

Нападающий «Ростова» Комличенко получил желтую карточку за фол на Литвинове.

'45+2

После просмотра VAR главный судья принял решение дать Сутормину прямую красную карточку за опасный подкат в ноги Маркиньосу! «Ростов» остался в меньшинстве.

'45+1

Главного арбитра матча Владимира Москалева позвали к монитору: есть подозрение на прямую красную карточку в эпизоде с фолом Сутормина на Маркиньосе.

'45+1

Арбитр компенсировал три минуты.

'45

Сутормин сбил с ног Маркиньоса в грубом подкате, за что получил желтую карточку.

'44

Роналдо проник в штрафную «Спартака», но Абена выбил мяч у него из-под ног на угловой, из которого ростовчане не извлекли пользы.

'42

Комаров нанес дальний удар по воротам «Спартака», но мимо створа.

'40

Ливай Гарсия перехватил мяч и начал контратаку «Спартака», но красно-белые промедлили и позволил «Ростову» большими силами вернуться в оборону.

'38

Умяров схватил Кучаева и сорвал быструю атаку «Ростова» по левому флангу. Арбитр пожалел и не стал давать желтую карточку.

'36

«Ростов» заработал уже третий угловой, но не извлек ничего полезного из розыгрыша.

'35

Момент! Полузащитник «Ростова» Комаров нанес удар практически с линии штрафной, но не попал в створ!

'33

«Ростов» заработал угловой. Кучаев подал на ближнюю штангу, но мяч достался игрокам «Спартака».

'31

Опасно! Рябчук подал на линию вратарской «Ростова», где Ливай Гарсия оказался совершенно один и пробил головой в упор, но Ятимов занял правильную позицию и надежно зафиксировал мяч!

'29

Вынужденная замена в составе «Ростова»: нападающий Егор Голенков заменил получившего травму Мохеби.

'27

Моментище! Барко исполнил проникающий пас в штрафную «Спартака», а Маркиньос здоров открылся между двумя защитниками и нанес удар створ, но Ятимов отразил мяч ногой!

'26

Мохеби ушел пока за пределы поля, прихрамывая. «Ростов» временно играет в меньшинстве.

'24

Мохеби лежит на газоне. Требуется помощь врачей.

'22

Бонгонда пытался подать во вратарскую «Ростова», но попал в соперника.

'20

Мартинс нанес дальний удар по воротам, но защитник «Ростова» заблокировал этот выстрел.

'18

Барко, Мартинс и Умяров обменивались пасами возле штрафной «Ростова», но проникнуть внутрь так и не смогли.

'16

Ливай Гарсия не смог отдать точную передачу на ход Маркиньосу и загубил атаку «Спартака».

'14

Опасно! Бонгонда прорвался с мячом к штрафной «Ростова» и нанес удар низом, но чуть-чуть не попал в створ!

'12

Сутормин нанес дальний удар по воротам «Спартака», но мяч пролетел мимо створа.

'11

Барко промчался по центру и отдал пас в штрафную «Ростова», где Маркиньос нанес удар, но попал в соперника!

'10

Ох, Ятимов решил выбежать за пределы своей штрафной и перехватить мяч, но не сумел этого сделать и врезался в своего защитника Мелехина! К счастью для «Ростова», партнеры подстраховали вратаря и забрали мяч.

'7

Маркиньос навесил в штрафную «Ростова» на Ливая Гарсию, но тот чуть-чуть не дотянулся до мяча головой, чтобы пробить с убойной позиции!

'5

«Ростов» заработал угловой. После розыгрыша мяч достался Вахании, который нанес дальний удар, но немного не попал в створ!

'3

Бонгонда пробил по воротам из пределов штрафной «Ростова», но Ятимов уверенно поймал мяч!

'1

Матч начался!

16:27

Сейчас у «Спартака» 44 очка, а у «Зенита», который уже сыграл свой матч в этом туре, — 47. Красно-белые могут догнать питерцев по очкам в случае победы сегодня.

16:25

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

16:20

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ростов» примет «Спартак» на своем поле. Начало матча — в 16.30 мск.

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