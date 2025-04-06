ГОООООЛ!!! Барко подал во вратарскую «Ростова», и Умяров вколотил мяч головой в дальний угол! 1:0 — «Спартак» открыл счет!
Солари попытался прострелить в штрафную «Ростова», но Сако выбил мяч на угловой.
Мелехин и Солари вступили в конфликт и по очереди толкнули друг друга возле бровки. Арбитр дал обоим по желтой карточке.
Моментище! «Ростов» упустил стопроцентный момент!! Роналдо подал с правого фланга во вратарскую «Спартака», где Комличенко пяткой отдал пас на Голенкова, а тот пробил в створ с пары метров! Однако защитник красно-белых Денисов каким-то чудом выбил мяч ногой из пустых ворот!
Замена в составе «Спартака»: Угальде вышел вместо Бонгонды.
Солари навесил в штрафную «Ростова», но Ливай Гарсия чуть-чуть не дотянулся головой до мяча!
Солари и Барко по очереди нанесли удары в створ, но защитники «Ростова» оба раза заблокировали мяч.
Мелехин выбил мяч из-под ног Рябчука за боковую и затормозил атаку «Спартака» на левом фланге.
Барко подал на дальнюю штангу, но ростовчане вынесли мяч на фланг.
Солари нанес удар с линии штрафной, но мяч рикошетом от защитника ушел на третий угловой «Спартака».
Опасно! Красно-белые снова блестяще разыграли мяч с углового, и Умяров сделал скидку во вратарскую «Ростова», где Мартинс в упор пробил в падении через себя, но Ятимов вытащил этот мяч!
Момент! Спартаковцы шикарно разыграли мяч с углового, и Умяров нанес плотный удар в ближний угол из пределов штрафной, но Ятимов снова спас «Ростов» и отбил мяч на второй угловой подряд!
Опасно! Мартинс нанес мощнейший удар издали под перекладину, но Ятимов в прыжке перевел мяч на угловой!
Солари попытался отдать пас к штрафной «Ростова» — на ход партнеру, но ошибся и отправил мяч в ноги сопернику.
В перерыве произошла замена в составе «Спартака»: полузащитник Пабло Солари вышел вместо Маркиньоса. Также есть замена в составе «Ростова»: Умар Сако вышел вместо Комарова.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Счет на табло пока 0:0, но страсти на поле нешуточные. Сутормин впервые в карьере получил красную карточку за подкат в ноги Маркиньосу — такое решение принял судья после просмотра VAR. «Ростов» остался в меньшинстве.
С нетерпением ждем второго тайма! Посмотрим, как «Ростов» будет сдерживать «Спартак» и смогут ли красно-белые дожать соперника.
Нападающий «Ростова» Комличенко получил желтую карточку за фол на Литвинове.
После просмотра VAR главный судья принял решение дать Сутормину прямую красную карточку за опасный подкат в ноги Маркиньосу! «Ростов» остался в меньшинстве.
Главного арбитра матча Владимира Москалева позвали к монитору: есть подозрение на прямую красную карточку в эпизоде с фолом Сутормина на Маркиньосе.
Арбитр компенсировал три минуты.
Сутормин сбил с ног Маркиньоса в грубом подкате, за что получил желтую карточку.
Роналдо проник в штрафную «Спартака», но Абена выбил мяч у него из-под ног на угловой, из которого ростовчане не извлекли пользы.
Комаров нанес дальний удар по воротам «Спартака», но мимо створа.
Ливай Гарсия перехватил мяч и начал контратаку «Спартака», но красно-белые промедлили и позволил «Ростову» большими силами вернуться в оборону.
Умяров схватил Кучаева и сорвал быструю атаку «Ростова» по левому флангу. Арбитр пожалел и не стал давать желтую карточку.
«Ростов» заработал уже третий угловой, но не извлек ничего полезного из розыгрыша.
Момент! Полузащитник «Ростова» Комаров нанес удар практически с линии штрафной, но не попал в створ!
«Ростов» заработал угловой. Кучаев подал на ближнюю штангу, но мяч достался игрокам «Спартака».
Опасно! Рябчук подал на линию вратарской «Ростова», где Ливай Гарсия оказался совершенно один и пробил головой в упор, но Ятимов занял правильную позицию и надежно зафиксировал мяч!
Вынужденная замена в составе «Ростова»: нападающий Егор Голенков заменил получившего травму Мохеби.
Моментище! Барко исполнил проникающий пас в штрафную «Спартака», а Маркиньос здоров открылся между двумя защитниками и нанес удар створ, но Ятимов отразил мяч ногой!
Мохеби ушел пока за пределы поля, прихрамывая. «Ростов» временно играет в меньшинстве.
Мохеби лежит на газоне. Требуется помощь врачей.
Бонгонда пытался подать во вратарскую «Ростова», но попал в соперника.
Мартинс нанес дальний удар по воротам, но защитник «Ростова» заблокировал этот выстрел.
Барко, Мартинс и Умяров обменивались пасами возле штрафной «Ростова», но проникнуть внутрь так и не смогли.
Ливай Гарсия не смог отдать точную передачу на ход Маркиньосу и загубил атаку «Спартака».
Опасно! Бонгонда прорвался с мячом к штрафной «Ростова» и нанес удар низом, но чуть-чуть не попал в створ!
Сутормин нанес дальний удар по воротам «Спартака», но мяч пролетел мимо створа.
Барко промчался по центру и отдал пас в штрафную «Ростова», где Маркиньос нанес удар, но попал в соперника!
Ох, Ятимов решил выбежать за пределы своей штрафной и перехватить мяч, но не сумел этого сделать и врезался в своего защитника Мелехина! К счастью для «Ростова», партнеры подстраховали вратаря и забрали мяч.
Маркиньос навесил в штрафную «Ростова» на Ливая Гарсию, но тот чуть-чуть не дотянулся до мяча головой, чтобы пробить с убойной позиции!
«Ростов» заработал угловой. После розыгрыша мяч достался Вахании, который нанес дальний удар, но немного не попал в створ!
Бонгонда пробил по воротам из пределов штрафной «Ростова», но Ятимов уверенно поймал мяч!
Матч начался!
Сейчас у «Спартака» 44 очка, а у «Зенита», который уже сыграл свой матч в этом туре, — 47. Красно-белые могут догнать питерцев по очкам в случае победы сегодня.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ростов» примет «Спартак» на своем поле. Начало матча — в 16.30 мск.