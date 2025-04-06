'45+6

Первый тайм завершен! Счет на табло пока 0:0, но страсти на поле нешуточные. Сутормин впервые в карьере получил красную карточку за подкат в ноги Маркиньосу — такое решение принял судья после просмотра VAR. «Ростов» остался в меньшинстве.

С нетерпением ждем второго тайма! Посмотрим, как «Ростов» будет сдерживать «Спартак» и смогут ли красно-белые дожать соперника.