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УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

УЕФА почтил память погибшего на СВО футболиста Бугаева и комментатора Уткина
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Владимир Федоренко/РИА Новости

На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде почтили память экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что во время минуты молчания были показаны списки людей, связанных с футболом, которые умерли в 2024 году. Среди них также оказался комментатор Василий Уткин.

24 сентября 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков. 29 декабря о гибели спортсмена заявил юрист Антон Смирнов. Отец футболиста Иван Бугаев подтвердил данную информацию.

Бугаев погиб в зоне специальной военной операции (СВО) 29 декабря 2024 года. Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года по причине тромбоэмболии легочной артерии. Его похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг может стать гендиректором «Локомотива».

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