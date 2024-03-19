На 53-м году жизни скончался комментатор и журналист Василий Уткин

В возрасте 52 лет скончался известный комментатор и журналист Василий Уткин. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Уткин — умер. Скорбный Карп докладывает в шоке: Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!» — написал Карпов.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

На протяжении пяти лет Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», а затем перебрался на СТС и работал на телеканале Eurosport.

В 2017 году было объявлено о сотрудничестве Уткина с любительским клубом «Эгриси». Он стал спонсором и владельцем клуба. В 2022 году «Эгриси» принял участие во втором сезоне Медийной футбольной лиги. С тех пор команда выступает в этом турнире.

В 2018 году Уткин прокомментировал один матч сборной России на домашнем чемпионате мира.

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