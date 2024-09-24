Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 года по делу о наркотиках

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

«Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», — говорится в заявлении.

Отбывать наказание Бугаев будет в колонии строгого режима.

1 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее адвокат Бугаева рассказала о несостыковках в деле о сбыте наркотиков.