Отец экс-футболиста сборной России подтвердил гибель сына на СВО

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева подтвердил информацию о том, что его сын погиб на СВО, передает Sport24.

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня», — сказал Иван Бугаев.

1 ноября 2023 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

24 сентября 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков.

За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее глава Федерации каратэ Алексей Ходыкин Новокузнецка погиб на СВО.