Бывший футболист сборной России погиб на СВО

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Торпедо», «Томи», подмосковных «Химок» и сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

«Алексей являлся воспитанником ФШМ Вечная память!» — написал Смирнов.

1 ноября 2023 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

24 сентября 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков.

За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

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