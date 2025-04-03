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Ротенберг может стать гендиректором «Локомотива»

«Чемпионат»: Ротенберг может стать гендиректором «Локомотива»
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может стать новым генеральным директором команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — заявил собеседник.

Уточняется, что это случится, если данный сезон будет признан неудачным. На данный момент Борис Ротенберг, брат главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга, является директором департамента развития молодежного футбола в «Локомотиве».

За свою игровую карьеру Ротенберг провел 17 матчей за московский клуб, за который выступал с 2016 по 2022 год.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает шестое место. В активе команды Михаила Галактионова 40 очков после 22 сыгранных встреч. Возглавляет таблицу «Краснодар» с 49 баллами.

Ранее Россия опустилась в рейтинге ФИФА.

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