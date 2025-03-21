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«Решение двух мудрых лидеров»: Овечкин о матче между НХЛ и КХЛ

Овечкин назвал решением двух мудрых лидеров матч между сборными НХЛ и КХЛ
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал потенциальный матч между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) шагом к снятию санкций со спортсменов и заявил, что сам с удовольствием сыграл бы в этом поединке. Его слова приводит Telegram-канал его команды.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами. И, конечно, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея, как в Америке, так и в России», — заявил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее Владислав Третьяк позитивно оценил идею матча между НХЛ и КХЛ, вспомнив Овечкина.

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