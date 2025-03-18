Путин и Трамп одобрили идею матча сборных КХЛ и НХЛ

Трамп поддержал идею Путина о хоккейном матче между сборными НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею главы Российской Федерации Владимира Путина о проведении матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О содержании беседы двух лидеров пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подробности о проведении такого поединка пока неизвестны. Указано только то, что игры будут организованы в США и России.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее, в начале марта, в НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России.