Третьяк позитивно оценил идею матча между НХЛ и КХЛ, вспомнив Овечкина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, говоря о возможном матче между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вспомнил о матчах между советскими и американскими хоккеистами в годы Холодной войны. Его слова приводит RTVI.

«Сегодня все вспоминают эти матчи, которые действительно растопили вот этот холод между нашими странами. Поэтому, конечно, хотелось бы сейчас, чтобы лучшие игроки КХЛ и игроки, такие, как Овечкин, Бобровский, которые сегодня представляют наш хоккей в НХЛ, объединились в сборную и играли бы против США», — отметил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.