Сборная России одержала семь побед подряд в товарищеских матчах. Об этом сообщает RT.

Россияне 19 марта обыграли сборную Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче, который прошел в Москве.

В публикации подчеркивается, что в 2024 году сборная России по футболу одержала шесть побед с общим счетом 26:0.

До этого главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модест после товарищеского матча против сборной России заявил, что остался удивлен суровыми погодными условиями.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

Также нападающий «Акрона» Артем Дзюба тепло обнялся с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным во время товарищеского матча с командой Гренады.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Карпин согласился сыграть против США.