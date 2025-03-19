Прозвучали гимны стран! Дзюба полностью спел гимн России и расплакался. Сегодня он капитан команды.
Стартовый состав Гренады: вратарь Филлип, защитники — Габриэль, Уильямс, Пьер, Этьен, полузащитники — Фрэнк, Абрахам, Чарльз, нападающие — Айзек, Акинс, Фрэнсис.
Команда занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия — на 34-й строчке.
Дзюба уже побил один исторический рекорд — по голам за карьеру среди всех российских футболистов, который ранее принадлежал Кержакову (233). На счету Дзюбы уже 235 голов.
В 2025 году Дзюба провел четыре матча и забил три мяча — в ворота «Спартака», «Пари НН» и «Крыльев Советов». Отличная статистика для возрастного нападающего.
Стартовый состав сборной России: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Батраков, Фомин, Пруцев, Глушенков, Дзюба, Садулаев.
Артем Дзюба попал в сборную впервые с 2021 года и сегодня выйдет в стартовом составе. Главный тренер команды Валерий Карпин дал 36-летнему нападающему шанс побить рекорд по голам за сборную России. На данный момент у Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия сыграет с Гренадой в товарищеском матче. Начало встречи — в 20.00 мск.