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Спорт

Дзюба идет к рекорду: Россия сражается с экзотическим соперником. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Гренада. ОНЛАЙН

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А в 2020 году злоумышленники распространили интимное видео Дзюбы, на котором он мастурбирует и обращается к некоей девушке.

Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России играет с Гренадой в товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене». Артем Дзюба впервые за долгое время вернулся в сборную, попал в стартовый состав и теперь пытается забить, чтобы установить новый рекорд по голам за сборную России. В данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров команды — они забили по 30 мячей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
1-й тайм
19 марта 20:00
Россия
0 : 0
Гренада
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:04

Прозвучали гимны стран! Дзюба полностью спел гимн России и расплакался. Сегодня он капитан команды.

19:55

Стартовый состав Гренады: вратарь Филлип, защитники — Габриэль, Уильямс, Пьер, Этьен, полузащитники — Фрэнк, Абрахам, Чарльз, нападающие — Айзек, Акинс, Фрэнсис.

Команда занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия — на 34-й строчке.

19:50

Дзюба уже побил один исторический рекорд — по голам за карьеру среди всех российских футболистов, который ранее принадлежал Кержакову (233). На счету Дзюбы уже 235 голов.

19:45

В 2025 году Дзюба провел четыре матча и забил три мяча — в ворота «Спартака», «Пари НН» и «Крыльев Советов». Отличная статистика для возрастного нападающего.

19:40

Стартовый состав сборной России: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Батраков, Фомин, Пруцев, Глушенков, Дзюба, Садулаев.

19:35

Артем Дзюба попал в сборную впервые с 2021 года и сегодня выйдет в стартовом составе. Главный тренер команды Валерий Карпин дал 36-летнему нападающему шанс побить рекорд по голам за сборную России. На данный момент у Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия сыграет с Гренадой в товарищеском матче. Начало встречи — в 20.00 мск.

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