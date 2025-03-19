19 марта 2025, 20:00 Спорт Дзюба идет к рекорду: Россия сражается с экзотическим соперником. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Россия — Гренада. ОНЛАЙН Стефан Браун

close А в 2020 году злоумышленники распространили интимное видео Дзюбы, на котором он мастурбирует и обращается к некоей девушке. Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России играет с Гренадой в товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене». Артем Дзюба впервые за долгое время вернулся в сборную, попал в стартовый состав и теперь пытается забить, чтобы установить новый рекорд по голам за сборную России. В данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров команды — они забили по 30 мячей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи 1-й тайм 19 марта 20:00 Россия 0 : 0 Гренада Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия