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Тренер сборной Гренады удивился граду

Тренер сборной Гренады Модест описал свои эмоции после увиденного в России града
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модест после товарищеского матча против сборной России заявил, что остался удивлен суровыми погодными условиями. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас действительно сильно теплее дома, но организаторы игры, матч-агенты сделали все, чтобы мы чувствовали себя комфортно в таких погодных условиях. Конечно, стало гораздо труднее в тот момент, когда пошел град. Мы старались показать максимум своих возможностей и довольны тем, что удалось сохранить счет 0:5», — заявил Модест.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Карпин согласился сыграть против США.

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