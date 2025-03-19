Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду.

19 марта сборная России проводит товарищеский матч с Гренадой на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На момент написания новости в матче перерыв, россияне ведут со счетом 3:0. На 16-й минуте с передачи Лечи Садулаева отличился Данил Пруцев, на 42-й забил Арсен Адамов. На 43-й минуте третий мяч сборной России забил Дзюба — этот гол стал 31-м для него за национальную команду. Он превзошел достижение экс-форварда Александра Кержакова, на счету которого 30 мячей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой.