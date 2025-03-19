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Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России

Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду.

19 марта сборная России проводит товарищеский матч с Гренадой на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На момент написания новости в матче перерыв, россияне ведут со счетом 3:0. На 16-й минуте с передачи Лечи Садулаева отличился Данил Пруцев, на 42-й забил Арсен Адамов. На 43-й минуте третий мяч сборной России забил Дзюба — этот гол стал 31-м для него за национальную команду. Он превзошел достижение экс-форварда Александра Кержакова, на счету которого 30 мячей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой.

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