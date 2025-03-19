Ранее конфликтовавшие Карпин и Дзюба обнялись во время матча с Гренадой

Карпин и Дзюба, у которых был конфликт, обнялись во время матча с Гренадой

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба тепло обнялся с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным во время товарищеского матча с командой Гренады.

Это произошло во время замены. Карпин впервые вызвал 36-летнего футболиста в сборную и доверил капитанскую повязку.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4).

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой.