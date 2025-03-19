Карпин согласился сыграть против США

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против сборной Гренады заявил, что был бы рад провести товарищеский матч против сборной США. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам со всеми интересно играть, с Брунеем, с Гренадой. С США — тем более интересно. Спасибо за поздравления, но это [победа в матче над Гренадой] сейчас не самое важное. Больше всего мне понравилась самоотдача игроков, желание выполнять установку несмотря на счет, несмотря на уровень соперника. Кое-кто меня прямо сильно этим удивил», — заявил Карпин.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер сборной Гренады восхитился Россией.