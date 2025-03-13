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Мостовой высказался о рекордах в РПЛ

Мостовой: я больше 10 лет играл в Европе, и разговоры про рекорды РПЛ меня бесят
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал рекорды, которые ставят в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я больше 10 лет играл в Европе, и когда начинают говорить про рекорды какие-то, меня это бесит немного. Ну поезжайте в Европу и поиграйте там 10 лет, а мы посмотрим, каким вы вернетесь», — заявил Мостовой.

9 марта нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

12 марта в матче Кубка России Дзюба забил 235-й гол.

Ранее Дзюба заявил, что Александр Кержаков не поздравил его с рекордом.

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