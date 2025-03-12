«Ведет себя токсично»: Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом

Дзюба: Кержаков не поздравил меня с рекордом, как-то токсично себя ведет

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что предыдущий рекордсмен, Александр Кержаков, не поздравил его с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Его слова приводит «Чемпионат».

«Саша Кержаков меня не поздравил. Как-то токсично себя вообще ведет в последнее время», — заявил Дзюба.

9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

12 марта в матче Кубка России Дзюба забил 235-й гол.

Ранее клуб Леонида Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:4.