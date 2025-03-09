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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Форвард «Акрона» Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба забил 234-й мяч, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась РПЛ по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда. В нем Дзюба критически высказывался о «Локомотиве». После этого клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, допущенные Дзюбой, грубым нарушением спортивной и деловой этики, демонстрацией неуважения к российскому футбольному сообществу.

Ранее Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью.

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