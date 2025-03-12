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«Спартак» обыграл «Акрон» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2 в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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РИА Новости

Московский «Спартак» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв тольяттинский «Акрон».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Спартаковцы дважды отличились в первом тайме: на 17-й минуте забил Кристофер Мартинс, а на 20-й — Тео Бонгонда. На 58-й минуте расстояние сократил хавбек «Акрона» Шерзод Эсанов с пенальти, но уже через две минуты Мартинс снова вернул разницу в два мяча. На 70-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену Артем Дзюба. Этот гол стал 235-м для него в российских соревнованиях.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на третьем месте, набрав 40 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидерам — петербургскому «Зениту» и «Краснодару». «Акрон», который в текущем сезоне дебютировал в РПЛ, идет на девятой строчке. Команда за 20 сыгранных туров набрала 25 очков.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

Ранее клуб Леонида Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:4.

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