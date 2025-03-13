УЕФА объяснила причину отмены пенальти игрока «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по поводу отмененного пенальти нападающего испанского «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии пенальти матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Хотя контакт был минимальным, видеоповторы показали, что игрок случайно задел мяч опорной ногой перед ударом. Согласно Правилу 14.1, такой гол подлежит аннулированию после вмешательства системы VAR», — говорится в заявлении организации.

Встреча на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й секунде забил хавбек «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте бразилец Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

Первая встреча завершилась победой «Реала» 1:0. В дополнительное время команды не смогли забить друг другу, судьба противостояния решалась в серии пенальти. В ней футболисты «Реала» победили со счетом 4:2. В составе «Атлетико» свои попытки не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте, а у «сливочных» — Лукас Васкес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.