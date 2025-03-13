Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны участники 1/4 финала Лиги чемпионов
close
Depositphotos

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

12 марта было сыграно четыре поединка. Дортмундская «Боруссия» обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. Также «Арсенал» разошелся миром с нидерландским ПСВ — 2:2, но за счет победы в первом матче (7:1) идет дальше. «Астон Вилла» после ничьей с бельгийским «Брюгге» в первой игре (0:0) разгромно победила со счетом 3:0, а мадридский «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1, однако выиграл первый матч со счетом 1:0 и оказался сильнее в серии пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам встреч 11 марта в 1/4 финала вышли испанская «Барселона», немецкая «Бавария», итальянский «Интер» и французский «ПСЖ».

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «Реал» (Мадрид);

«ПСЖ» — «Астон Вилла»;

«Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд);

«Бавария» — «Интер».

Встречи этого раунда состоятся 8 и 15 апреля.

Ранее стали известны полуфинальные пары Пути регионов Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами