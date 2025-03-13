Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

12 марта было сыграно четыре поединка. Дортмундская «Боруссия» обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. Также «Арсенал» разошелся миром с нидерландским ПСВ — 2:2, но за счет победы в первом матче (7:1) идет дальше. «Астон Вилла» после ничьей с бельгийским «Брюгге» в первой игре (0:0) разгромно победила со счетом 3:0, а мадридский «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1, однако выиграл первый матч со счетом 1:0 и оказался сильнее в серии пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам встреч 11 марта в 1/4 финала вышли испанская «Барселона», немецкая «Бавария», итальянский «Интер» и французский «ПСЖ».

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «Реал» (Мадрид);

«ПСЖ» — «Астон Вилла»;

«Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд);

«Бавария» — «Интер».

Встречи этого раунда состоятся 8 и 15 апреля.

Ранее стали известны полуфинальные пары Пути регионов Кубка России.