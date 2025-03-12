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Спорт

Жаркое мадридское дерби: «Реал» сражается с «Атлетико» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч. «Атлетико» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико»

Global Look Press/Keystone Press Agency
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимает на своем поле «Реал». «Сливочные» победили в первой встрече со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 марта 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Реал». Начало матча — в 23.00 мск.

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