Спорт
Жаркое мадридское дерби: «Реал» сражается с «Атлетико» в Лиге чемпионов. LIVE
Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико»
Global Look Press/Keystone Press Agency
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимает на своем поле «Реал». «Сливочные» победили в первой встрече со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 марта 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Реал». Начало матча — в 23.00 мск.