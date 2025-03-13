«Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и вышел в 1/4 Лиги чемпионов

«Реал» вышел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв «Атлетико» в серии пенальти

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Атлетико».

Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й секунде забил хавбек «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте бразилец Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

Первая встреча завершилась победой «Реала» 1:0. В дополнительное время команды не смогли забить друг другу, судьба противостояния решалась в серии пенальти. В ней футболисты «Реала» победили со счетом 4:2. В составе «Атлетико» свои попытки не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте, а у «сливочных» — Лукас Васкес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», который одолел нидерландский ПСВ со счетом 9:3 по сумме двух встреч.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.