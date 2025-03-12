Английский футболист установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Галлахер из «Атлетико» забил самый быстрый гол для англичан в истории ЛЧ

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер стал автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов для английских футболистов.

В ответном матче 1/8 финала против «Реала», который проходит на стадионе «Метрополитано», хавбек открыл счет уже на 26-й секунде встречи с передачи аргентинца Родриго Де Пауля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Шимон Марциняк из Польши.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.