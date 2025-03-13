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«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» разгромил ПСВ со счетом 9:2 по сумме двух матчей и вышел в 1/4 ЛЧ
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Peter Cziborra/Reuters

Лондонский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч нидерландский ПСВ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:2. На шестой минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу Александра Зинченко. Форвард ПСВ Иван Перишич сравнял счет на 18-й минуте, однако еще до перерыва «Арсенал» снова вышел вперед усилиями Деклана Райса на 37-й минуте. Окончательный счет встречи установил марокканский нападающий ПСВ Коухаиб Дриош на 70-й минуте.

Первый матч этого противостояния завершился победой лондонского коллектива с результатом 7:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Арсенал» побеждает со счетом 9:3 и в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Реал».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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