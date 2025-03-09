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Дзюба не исключил того, что перейдет в иностранный чемпионат

Футболист Дзюба не исключил того, что перейдет в «Кайрат»
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ФК «Акрон»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба не исключил, что летом перейдет в казахстанский «Кайрат», передает «Чемпионат».

«У меня очень добрые и хорошие отношения с владельцем «Кайрата». Отношусь к нему с большим уважением. Но на данный момент я поставил планку доиграть до лета, а дальше подумаю, что дальше», — сказал Дзюба.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.

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