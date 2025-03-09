Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Дзюба об Овечкине: если бы мои соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пошутил о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, передает «Чемпионат».

«Мы с Саней Овечкиным попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть. Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош (смеется)», — сказал Дзюба.

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин остался без набранных очков.

39-летний капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 секунд (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее Овечкин провел фотосессию с наградами из НХЛ.